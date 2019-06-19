رياضة | أوغندا تستعد لمواجهة الكونغو بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغندا تستعد لمواجهة الكونغو بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى منتخب أوغندا مران اليوم بمشاركة كل اللاعبين وقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر مدرب الفريق على ملعب المقاولون العرب، بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الاولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط. Advertisements تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية". وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة. ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.

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