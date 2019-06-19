رياضة | مصيلحي يعترض على نظام الدور الأول لدوري الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصيلحي يعترض على نظام الدور الأول لدوري الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي اعتراضه الشديد على نظام الدور الأول لدوري الكرة الطائرة الذي ينص علي خوض منافسات الدور الأول من المسابقة بدون اللاعبين الدوليين وفقا لقرار الاتحاد .

وأكد مصيلحي ان الأهلي يضم عددا كبيرا من لاعبي المنتخب ، ومن الصعب غيابهم عن هذه المواجهات.



وأشار مصيلحي إلى أنه رفض التوقيع على محضر الاجتماع الذي عقد مع مدربي ومسئولي أندية الدوري، وقام بتسجيل اعتراضه على هذا القرار.



وكان اتحاد الكرة الطائرة قد قام باستحداث بطولة للاعبي 21 سنة ، الى جانب إقامة بطولة السوبر خلال ترتيباته للموسم الجديد.