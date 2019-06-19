رياضة | بلماضي يفرض نظام صارم على بعثة محاربي الصحراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي يفرض نظام صارم على بعثة محاربي الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم نظام صارم على اللاعبين وذلك أثناء تواجدهم في معسكر الإقامة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها بعد غداً الجمعة وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وقرر المدير الفني السابق للدحيل القطري فور وصول بعثة محاربي الصحراء إلى القاهرة وضع نظام عسكري من أجل ضمان جاهزية جميع اللاعبين من أجل الظهور بصورة رائعة للعرس القاري الكبير.

وشدد المدرب على اللاعبين عدم إلتقاط أي صور تذكارية حتى مع العاملين في فندق الإقامة والحفاظ على تركيزهم من أجل البقاء في أفضل تحضير ذهبي.

كما أصر بلماضي على ضرورة ضبط أجهزة " التكييف " الموجودة في الغرف على درجة 23 من أجل تفادي نزلات البرد قبل البطولة.