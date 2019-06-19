رياضة | لوبيتيجي يطالب إشبيلية بالتعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوبيتيجي يطالب إشبيلية بالتعاقد مع ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، من إدارة ناديه الإسراع بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف خوانفي سانز لبرنامج (الشيرينجيتو) الإسباني، أن لوبيتيجي يريد النجم الشاب سيرجيو ريجيلون، واللاعب متحمس لفكرة الذهاب إلى إشبيلية على سبيل الإعارة.

كما طلب لوبيتيجي من النادي الأندلسي التعاقد مع لاعب الوسط داني سيبايوس والمدافع خيسوس فاييخو.