رياضة | الدويش : المجهول ينتظر النصر وجماهيره

حذر الإعلامي السعودي محمد الدويش اليوم الأربعاء جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من المصير المجهول الذي ينتظر الفريق المتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تحذير العويش بسبب عزوف النصراويين عن الترشح لرئاسة العالمي بعد أن تم إغلاق باب الترشح للمرة الثانية ولم يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة جاء بها " الفترة الثالثة ليست للبحث عن مرشح، وإنّما عن مكلّف، فقد عرضوا التكليف على أكثر من شخص.. بعضهم رفض، وهناك من قبل بشرط توفير ميزانية الموسم مقدما".

وأنهى الدويش " لا زالوا يبحثون عمّن يقبل دون قيد أو شرط.. بطل الدوري الاستثنائي قد يعود للثامن وربّما للمجهول!".