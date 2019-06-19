شكرا لقرائتكم المالك ينفي الترشح لرئاسة النصر.. ويقول: ظروفي لا تسمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى سلمان المالك رئيس النصر السابق ترشحه لرئاسة النادي في الفترة المقبلة خلفاً للمكلف سعود آل سويلم الذي أعلن عدم مواصلة مشواره كرئيس لبطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشح لرئاسة النصر مرة ثالثة ولمدة 5 أيام، بعدما بقي النادي الوحيد دون مرشح لرئاسته بين جميع الأندية التي فتح فيها باب الترشح.

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وكتب المالك على حسابه الشخصي في "تويتر": وصلتني إتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي.

وأردف: خدمة #العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية. ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى.

وتولى المالك رئاسة النصر بالتكليف نهاية 2017 قبل أن يترك المنصب لسعود آل سويلم بعد بضعة أشهر.