شكرا لقرائتكم ماركا: إنريكي سيستقيل من تدريب المنتخب الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن لويس انريكي مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، سيستقيل من منصبه وسيحل محله روبرت مورينو الرجل الثاني في الجهاز الفني.
وسيعقد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مؤتمرا صحافيا الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء (14:00 بتوقيت غرينتش) في مدريد.
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