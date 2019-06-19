تفاصيل أزمة نيمار وباريس سان جيرمان.. الخليفي لم نجبره على التوقيع لنا.. واللاعب:إريد العودة للديار

الموجز

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه يريد العودة لناديه السابق، معترفا بأنه كان عليه ألا يغادر برشلونة أبداً، في تطور يظهر الأزمة التي يعيشها اللاعب البرازيلي المثير للجدل.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، مقابل رقم قياسي بلغ نحو 250 مليون دولار.

لكن مستقبله مع أبطال الدوري الفرنسي لا يزال مصدر جدل دائم، حيث كشفت تقارير في إسبانيا أنه أخبرهم أخيرًا بموقفه وهو يدفع للعودة إلى برشلونة.

ورفض مسؤول في إدارة برشلونة الإفصاح عن حقيقة اهتمام بطل إسبانيا باستعادة البرازيلي نيمار، لكنه لم ينف وجود مفاوضات بين الطرفين.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم نيمار (27 عاما) بقوة بالرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي، والعودة إلى "كامب نو" بعد موسمين من رحيله عنه، في أكبر صفقة عرفها تاريخ كرة القدم.

وقال المتحدث باسم برشلونة جوزيف فيفز في تصريحات صحفية، الاثنين، لدى سؤاله عن احتمالية ضم نيمار: "إنه شيء لن أتطرق له. هو لاعب في باريس سان جرمان حاليا ولا يجب أن نتحدث. لن نقول أي شيء حتى لا نقع في فخ".

وذكر تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو أن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، يشعر بالضيق بسبب "المشكلات" التي يخلقها نيمار في غرفة الملابس وهو لا يعارض احتمال مغادرته.

وأخبر نيمار رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي: "لا أريد أن ألعب أكثر في باريس سان جيرمان. أريد أن أعود إلى منزلي ، حيث ما كان علي أن غادر مطلقا".

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وعلاوة على رغبة نيمار في العودة إلى ملعب كامب نو هذا الصيف، فإن ليونيل ميسي يريد أيضا عودته، بحسب إل موندو.

ويبدو أن العلاقات بين نيمار والنادي الباريسي توترت في الأشهر الأخيرة حيث انتقد الخليفي نيمار ضمنا في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع.

وقال في مقابلة مع فرانس فوتبول "أريد للاعبين الراغبين في تقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام إلى مشروع النادي".

وعن وضع نيمار، قال الخليفي:"لم يجبره أحد على التوقيع هنا".

ويستمر عقد نيمار في باريس سان جيرمان حتى عام 2022، ولكن مع اهتمام من برشلونة وريال مدريد، من غير المتوقع أن يستمر في عقده.

وقد جرى استبعاد اللاعب البرازيلي حاليًا بسبب إصابة في أربطة الكاحل، التي ستغيبه عن كأس كوبا أميركا بالكامل.

ولعب نيمار لصالح برشلونة 4 مواسم، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه رحل إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة قياسية.

ويغيب نيمار حاليا عن منتخب البرازيل الذي يشارك في بطولة "كوبا أميركا"، بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية أمام قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.