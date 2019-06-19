ماريا شارابوفا تُعوض أحزانها بفرحة جنونية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، عن سعادتها البالغة، وذلك بعد فوزها على اللاعبة السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، بمجموعتين دون رد، في مباراتها الأولى ببطولة مايوركا للتنس.

ماريا شارابوفا نشورت صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وكتبت تعليقا قالت فيه: “أول مباراة لي في الأشهر الأخيرة.. أول انتصار على العشب منذ عام 2015، إنه يستحق صورة شخصية”.

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الحسناء الروسية كانت قد فازت بالمباراة بواقع 7-6 (10-8) و6-صفر، وذلك في أول ظهور لها في بطولة رسمية داخل الرابطة، عقب تعافيها من إصابة في الكتف.. وظهر على شارابوفا، أنها تعافت بصورة كاملة من إصابتها، حيث صارعت على كل الكرات.

وهذه هي أول مباراة رسمية تخوضها شارابوفا منذ انسحابها من بطولة سان بطرسبرج المفتوحة في يناير الماضي، وقالت حينها إنها بحاجة لحل مشكلة كتفها.

نجمة اللعبة البيضاء قالت في تصريحات لها عقب الفوز: كان من الرائع الفوز في المباراة.. مر بعض الوقت منذ أن لعبت، لهذا ينتابني شعور طيب أنني أنجزت بعض الأمور وعاد كتفي لحالته الطبيعية مجددا، هناك الكثير من الأمور التي تتطلب العمل لكن لابد من وجود نقطة بداية.