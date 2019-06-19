القبض على ميشيل بلاتيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وذلك في إطار التحقيقات بتهم الفساد المتعلقة بحصول قطر على حقوق تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وذكرت تقارير صحفية، أن بلاتيني تم احتجازه على خلفية التحقيقات التي تجريها باريس، وتتعلق بالتصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، والذي جرى عام 2010، وفازت بحق استضافته قطر.. كما ذكرت أن بلاتيني تم نقله إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وليام بوردون، محامي بلاتيني، قال بعد القبض على بلاتيني: إن موكلي بريء من كل الاتهامات الموجهة إليه، وإنه يجري استجوابه لأسباب فنية.

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ميشيل بلاتيني البالغ من العمر 63 عاما، كان قد تولى منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتخابه عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015 بقرار من لجنة الأخلاقيات في “يويفا”.

بلاتيني يعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما قاد فريق يوفنتوس الإيطالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1985، فضلا عن تحقيقه أول لقب لمنتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا 1984.