شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» و«سويلم» يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي، السيد جيلرمو هيريتيا مدير رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» في الشرق الأوسط، وخوان فيرنانديز مفوض الرابطة في مصر، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد.

شهد الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.