شكرا لقرائتكم الزمالك يدعم لاعبيه في منتخبات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعمت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع فيس بوك، لاعبا الفريق الأول بالقلعة البيضاء، الدولي التونسي فرجاني ساسي، والمغربي خالد بوطيب وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكتبت صفحة الزمالك: Advertisements بالتَوفيق للاعبينا الدَوليين، فِرجاني ساسي و خالد بوطيب.. دائماً هم الأفضَل . وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي المنتخب الوطني بنظيره زيمبابوي في افتتاح مباريات البطولة على استاد القاهرة الدولي.



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