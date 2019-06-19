شكرا لقرائتكم المصرى يحتفى بمهاجمه المتوج مع المنتخب بأول بطولة للأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادى المصري البورسعيدي بمهاجمه الدولي السابق عبده سليم الذي توج بأول بطولة رسمية لأمم الإفريقية مع منتخب مصر 1957.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصري عبر موقع التدونيات القصيرة توتير صورة للمهاجم ضمن فريقه وكتب عليها: "بمناسبة انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، نستذكر بكل الفخر مهاجمنا الدولي السابق عبده سليم "الثاني وقوفاً من اليسار ضمن تشكيلة #المصري موسم 1956/1955" والذي كان ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في النسخة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية والتي أقيمت بالسودان عام 1957".

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