المقاولون حيران بين الإسكندرية والإسماعيلية لإقامة معسكر الفريق...

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جدة - عمرو شويل يفاضل عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب بين مدينتي الإسماعيلية والأسكندرية لاستضافة معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد ومباراة الأهلي المؤجلة من الموسم الجاري.
ومن المرتقب أن يستقر عماد النحاس على واحدة من المدينتين في أول تجمع للفريق والذي سيكون في 22 يونيو الجاري، بعد فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب مباراة بتروجت الأخيرة في الدوري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 يالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يونيه المقبل.
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