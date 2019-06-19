شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى: مروان محسن سيكون مفاجأة البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محمد يوسف المدرب العام للنادى الأهلى، على مستوى مهاجمه مروان محسن مع الفراعنة، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة بطولة كأس الامم الأفريقية.

وأضاف محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية لـ "تايم سبورت": " مروان محسن مهاجم متميز لاسيما فى التصويب من خارج منطقة الجزاء، وقدمه تحفظ جيداً الشباك وأنتظر أن يكون مفاجأة الفراعنة فى البطولة"

وعن مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى قال مدرب الأهلى: "ليس هناك مباريات سهلة كلها صعبة فلابد من احترام المنافس وتجهيز أنفسنا جيداً حتى لا نفاجئ بنتيجة خلف التوقعات ."

كما قال محمد يوسف: " أنا ضد وصف مجموعة منتخب مصر بالسهلة فمن غير التركيز والجدية يضييع فارق المستويات وتحدث المفاجأت وهى واردة فى عالم كرة القدم "

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى استاد القاهرة الدولى.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وسجل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى لمنتخب الفراعنة فى ودية غينيا التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة 3/1.

وشارك مروان محسن مع الأهلى فى 23 مباراة خلال الموسم الجارى بواقع 16 مباراة فى الدورى و7 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، بمعدل دقائق لعب 1.154 دقيقة، سجل محسن 8 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه بالفريق فى أفضل مواسمه مع القلعة الحمراء منذ الانضمام للأهلى فى 2016.

مروان انضم لمنتخب الفراعنة فى سبتمبر 2011، ليخوض 31 مباراة مع الفراعنة سجل خلالهم 7 أهداف، كان آخرها مباراة مصر وغينيا والتى سجل فيها مروان أجمل أهدافه.