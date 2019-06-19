لغز الحارس وأهمية محمد صلاح.. ماذا قال أجيري عن استعداداته لأمم أفريقيا؟

كتب: إسلام حجازي

في مساء العاشرة مساءً وعلى استاد القاهرة الدولي، ستكون ضربة بداية كأس الأمم الأفريقية بين المنتخب الوطني وزيمبابوي، في البطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

قبل ضربة البداية، حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على التحدث عن المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، ويرصد "الوطن سبورت"، ملخص ما قاله المدرب في المؤتمر الخاص بالمباراة التي يترقبها جميع المصريين.

هيبة الفراعنة ستظهر في افتتاح أمم أفريقيا أمام...