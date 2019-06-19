أزمة جديدة في صفقة انتقال صلاح لريـال مدريد.. وشرط ليفربول قد يحرم الفرعون من الرحيل

كتب: ضياء السقا

تتجه مفاوضات ريـال مدريد الإسباني، للتعاقد مع نجم ليفربول، محمد صلاح، نحو التعثر بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة بين الناديين.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن إدارة ريـال مدريد حددت 160 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية الإضافية، نظير إتمام الصفقة، وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي، حيث اشترطت إدارة الريدز الحصول على 200 مليون يورو للموافقة على رحيل النجم المصري.

ومن المنتظر أن يحسم الفرعون المصري مستقبه، سواء بالاستمرار مع الريدز، أو الرحيل لناد آخر، عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق الجمعة المقبلة.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت في وقت سابق أن صلاح، استقر على البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، ورفض جميع العروض المقدمة له خاصة من ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ27، مؤخرا، رفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس، اللذان طلبا ضمه مقابل 150 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة في إنجلترا أن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروربا، كان بمثابة فأل خير لصلاح، مما دفعه للتمسك بالريدز موسم إضافي أملا في تحقيق حلمه بالحصول على الدوري الإنجليزي.

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ويأتي ذلك رغم حديث الصحافة الفرنسية، منذ أيام عن أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يجهز بديلا لصلاح، في حال رحيله عن الريدز.

وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن كلوب يضع الإيفواري نيكولا بيبي جناح ليل الفرنسي، كبديل محتمل لرحيل صلاح.

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وقدم بيبي البالغ من العمر 24 عامًا، موسما رائعا مع ليل، ولفت الأنظار إليه بشدة، حيث سجل 23 هدفًا في 41 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العلاقة بين كلوب وصلاح قد تزداد تعقيدا إذا أصر صلاح على الرحيل.

وكشفت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع صلاح، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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