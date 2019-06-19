الأسباب العائلية تدفع لويس إنريكي للاستقالة من تدريب منتخب اسبانيا

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قرر المدرب لويس أنريكي التخلي عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لأسباب عائلية وسيحل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، بحسب ما أعلن الاربعاء رئيس الاتحاد لويس روبياليس.
وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دعي إليه على عجل في مقر الاتحاد في لاس روساس بضواحي مدريد "أبلغنا لويس أنريكي أنه لن يستمر كمدرب (...) قرر الاتحاد الاسباني منح ثقته لروبرت كمدرب".
وتولى أنريكي (49 عاما) الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي، لكنه غاب عن وظيفته منذ آذار/مارس الماضي "لأسباب عائلية قاهرة" بحسب الاتحاد الاسباني.
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