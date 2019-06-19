رسميًا.. هوملز يعود لدورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع اللاعب ماتياس هوملز مدافع بايرن ميونيخ، ليعود المدافع الدولي لصفوف دورتموند بعد ثلاثة مواسم قضاها داخل صفوف النادي البافاري.
وكانت صحيفة "كيكر" أكدت أن إدارة دورتموند توصلت لاتفاق من خلال الحصول على هوملز مقابل 38 مليون يورو بجانب مكافآت إضافية.
وأضافت الصحيفة أن النادي البافاري سيحقق مكسبًا من هذه الصفقة حيث كان قد انضم اللاعب إلى صفوف بايرن قبل ثلاثة مواسم مقابل 35 مليون يورو.
وكشفت الصحيفة عن توصل هوملز لاتفاق مع دورتموند حول مدة العقد حيث سيوقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على عقد مدته ثلاثة مواسم.
وسبق وأن لعب هوملز في صفوف دورتموند بداية من عام 2009 وحتى 2016 ليرحل بعد ذلك لبايرن ميونيخ والذي قضى بين جدرانه قرابة ثلاثة مواسم.
وشارك هوملز في 33 مباراة مع بايرن ميونيخ بالموسم المنقضي في جميع المسابقات ليسجل هدفين ويصنع مثلهما.
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