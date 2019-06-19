جنش يوضح لمصراوي حقيقة عرض النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

نفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن تلقيه عرضًا للاحتراف في الدوري السعودي.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى تلقي جنش عرضًا للاحتراف في صفوف النصر السعودي.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال جنش: "تركيزي حاليًا مع المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا".

Advertisements

وأضاف: "أحترم تعاقدي مع الزمالك ولن أرحل عن النادي إلا بعد موافقة الإدارة على الرحيل في حالة وجود عرض مناسب للاحتراف".

من جانبه أكد مصدر داخل الجهاز الفني بنادي الزمالك أن الأنباء التي ترددت حول وصول عرض من نادي النصر السعودي لضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق لا أساس لها من الصحة.

جدير بالذكر أن جنش يتواجد حاليًا في معسكر المنتخب الوطني تمهيدًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل في مصر.