رسميًا: رحيل لويس إنريكي عن تدريب المنتخب الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل لويس إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا، بعدما تقدم باستقالته بسبب ظروف عائلية خاصة.
وعقد الاتحاد الإسباني منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا يعلن فيه رحيل إنريكي وتولي روبرت مورينو القيادة الفنية للماتادور الإسباني خلفًا له.
وكان إنريكي قد غادر معسكر "اللاروخا" في شهر مارس القادم،ضمن إستعدادات المنتخب لمواجهة مالطا،وذلك بسبب مرض إبنته.
وقال مورينو عقب توليه مهمة تدريب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي: "إنه يوم حلو ومر، كنت أتوقع دائمًا أن اكون المدرب الأول، ولكن ليس هكذا".
وأعلن الإتحاد الإسباني في وقت سابق أن إنريكي لن يقود "الروخيبلانكوس" في مواجهتي السويد وجزر فارو، ضمن تصفيات أمم أوروبا ، وقاد مساعده ألبيرتو مورينو المنتخب في المباراتين.
وتولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في يوليو من العام الماضي في 10 مباريات إستطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين .
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