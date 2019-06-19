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اجتماع تنسيقى بين اتحاد اليد والأكاديمية العربية استعدادا للبطولة الصيفية المصغرة

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عقد هشام نصر رئيس الاتحاد

المصري لكرة اليد اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالاسكندرية، وذلك استعدادا لإقامة البطولة الصيفية لكرة اليد على ملاعب الأكاديمية العربية بالاسكندرية.

حضر الاجتماع هشام نصر رئيس الاتحاد

المصرى لكرة اليد، ومحمد سعد مسئول التسويق والعلاقات الخارجية بالأكاديمية العربية، وعبده عبد الوهاب ومصطفى شوقي عضوي مجلس إدارة الاتحاد، وسعيد عبد المنعم
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رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس لجنة كرة اليد المصغرة، وخلال الاجتماع تم بحث العديد من تجهيزات الأكاديمية استعدادا لاستضافة البطولة الصيفية.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة الصيفية هذا العام لأول قبيل غروب الشمس حتى المساء، وذلك للتخفيف من شدة حرارة الجو على الفرق وأولياء الأمور، وسوف يتم إنارة الملاعب جميعها.

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