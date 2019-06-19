يوفنتوس يرصد مبلغًا خياليًا لعودة بوجبا

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في إستعادة لاعبه السابق بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة " جازيت ديللو سبورت" الإيطالية، أن ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق الإيطالي، يريد تدعيم البيانكونيري بالتعاقد مع بوجبا في الصيف الحالي. يريد تدعيم البيانكونيري بالتعاقد مع بوجبا في الصيف الحالي. وقالت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يستعد لتقديم 150 مليون يورو للتعاقد مع النجم الفرنسي وإقناع إدارة الشياطين الحمر بالتخلي عن نجمها . وكان بوجبا قد إنتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في عام 2016 في صفقة بغلت قيمتها وقتها حوالي 123 مليون يورو، تم تقسيمها إلى 100 مليون يورو دفعت إلى يوفينتوس ، و23 مليون يورو مكافاّت إضافية متعلقة بمشاركته مع الفريق.

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