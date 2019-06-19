نجم برشلونة يعلق على احتمالية عودة نيمار ضمن صفوف الفريق

انتشرت في الأونة الأخيرة تقارير، تؤكد عن رغبة نيمار دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، الذي رحل عنه منذ عامين.

ونشرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية رسالة نيمار إلى رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، والتي قال فيها

"لا أريد أن ألعب في باريس مجددا، أريد العودة إلى بيتي القديم برشلونة، مما يؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق"، مما يؤكد رغبة النجم البرازيلي بالعودة مجددًا.

وعلق أرتورو فيدال نجم برشلونة، على التقارير التي تتحدث حول إمكانية عودة نيمار لصفوف الفريق، أنه سيكون أمر جيد، قائلًا:" نيمار محبوب في برشلونة، سيكون من الجيد أن يعود مجددًا هنا!".

يذكر أن نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 222 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ كرة القدم.