بالصور.. بدء تصفيات المرحلة الثانية لاختبارات نادي المقاولون العرب

خضع، اليوم الأربعاء، مجموعة كبيرة من لاعبي ناشئين المقاولون العرب للاختبارات بنادي المقاولون العرب، لبدء تصفيات المرحلة الثانية،

التي تقام كل الأربعاء والخميس، لاستكمال ما وقع عليه الاختيار من قبلمدربي النادي.كما أعرب محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين، عن رضاه التام بكل اللجان التى تعمل بشكل مهنى واحترافى فى اختيار اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.