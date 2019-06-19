وست هام يرفض إغراءات قطبي مانشستر لبيع نجمه

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي رفضه التام لبيع متوسط ميدانه الشاب ديكلان رايس إلى كل من مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، في الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتدقدما بالفعل عرضا لنادي وست هام، للتعاقد مع رايس، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة وست هام.
وكان رايس أحد أهداف "سولشاير"، المدير الفني لنادي مانشستر
وفي الجانب الآخر كان رايس الخطة البديلة لمانشستر سيتي في حالة عدم التوصل لاتفاق مع رودري، لاعب أتليتكو مدريد.
وشارك صاحب الـ20 عاما في 38 مباراة مع وست هام في هذا الموسم، وسجل هدفين رفقة "الهامرز".
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