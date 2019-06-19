أقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للمواهب للجودو بأندية وادي دجلة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من الفريق الدجلاوي. وتم توزع الشهادات والميداليات على اللاعبين المشاركين في البطولة من منطقة القاهرة والجيزة للجودو. وفي بداية البطولة قامت إدارة النشاط الرياضي بأندية وادي دجلة، برئاسة حسن بتكريم 100 لاعب ولاعبة من لاعبي الفريق الدجلاوي، لحصولهم على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية، ومنطقتي القاهرة والجيزة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ختام بطولة الجمهورية للمواهب للجودو بوادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.