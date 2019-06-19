رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد كايل ووكر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تمديد عقد كايل ووكر ظهير أيمن الفريق حتى صيف 2024.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، أكد خلاله أنه اللاعب قام بتمديد تعاقده لمدة عامين إضافيين، لكن دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

ويعد كايل ووكر أحد العناصر الأساسية مع مانشستر سيتي ويعتمد عليه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بصفة دائمة.

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعاته

عقب تمديد عقده، مؤكدًا أن مانشستر سيتي نادي كبير ومثل كل شئ له وأنه يرغب في البقاء معه طويلًا.

وأضاف كايل في حديثه مع الموقع الرسمي للنادي، "كان قرارا سهلا. أريد أن أتنافس على الجوائز ، ألعب على أعلى مستوى ، وأشعر أنني قد تحسنت بشكل كبير كلاعب خلال فترة وجودي

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هنا".

وأردف "رؤية النادي - داخل الملعب وخارجه - تتطابق تمامًا مع رؤيتي وأتطلع إلى قضاء السنوات الخمس الجديدة هنا ، ونأمل في الفوز بمزيد من الفضيات".

فيما أكد مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي، أن الجميع سعداء بشأن تجديد عقد ووكر مع الفريق لمدة عاميين إضافيين، مشيرًا أنه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق بسبب قوته وسرعته.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا انضم لمانشستر سيتي في صيف 2017، قادمًا من توتنهام في صفقة بلغت فيمتها 45 مليون جنيه استرليني.