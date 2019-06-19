أعلن نادي بوروسيا، دورتموند الألماني، عن إتمام صفقة انتقال ماتس هوملز، لاعب الفريق السابق، من بايرن ميونيخ.
ونشر النادي الألماني صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب عليها عودة ماتس.
وانتقل هوملز إلى بايرن ميونخ في
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. بروسيا دورتموند يعلن عودة هوملز إلى صفوف النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.