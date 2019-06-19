رسميًا.. بروسيا دورتموند يعلن عودة هوملز إلى صفوف النادي

أعلن نادي بوروسيا، دورتموند الألماني، عن إتمام صفقة انتقال ماتس هوملز، لاعب الفريق السابق، من بايرن ميونيخ.

ونشر النادي الألماني صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب عليها عودة ماتس.

وانتقل هوملز إلى بايرن ميونخ في

عام 2016 قادما من دورتموند في صفقة بلغت وقتها حوالي 36 مليون يورو، ولاستطاع تحقيق الدوري الألماني ثلاث مرات متتالية رفقة الفريق البافاري.