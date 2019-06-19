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الجماهير تخذل البرازيل في بطولة كوبا أمريكا

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كشف تقرير صحفي برازيلي عن موقف صادم لجماهير السيليساو ببطولة كوبا أمريكا التي تقام على ملاعب راقصي السامبا.
 
ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن جماهير راقصي السامبا لم تدعم منتخب بلادها بالشكل المتوقع في بطولة كوبا أمريكا.
 
وأشارت الشبكة إلى أنه حتى الساعات الأخيرة قبل مباراة البرازيل وفنزويلا، فجر اليوم الأربعاء، كانت اللجنة المنظمة تسوق لتذاكر اللقاء، موضحة أنه لم يتم بيع نصف تذاكر الفئة الثانية.
 
وتتراوح أسعار تذاكر بطولة كوبا أمريكا من 125 إلى 350 دولارًا، ولا تباع إلا عبر المنافذ الإلكترونية.
 
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أبلغ "جلوبو سبورت" أن تذاكر مباراة الافتتاح بين البرازيل وبوليفيا تم بيعها بالكامل، قبل أن يكشف الموقع عدم صحة المعلومة، مبينا أن هناك 12721 تذكرة لم يتم بيعها.
 
يذكر أن البرازيل فازت في مباراة الجولة الأولى على بوليفيا بنتيجة 3-0، وتعادلت سلبيًا في الثانية مع فنزويلا، وشهدت المواجهتان صافرات استهجان وغضب من جانب الجماهير.
 
المصدر: موقع كورة

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