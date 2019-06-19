رياضة | أنجولا تصل السويس للمشاركة في الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنجولا تصل السويس للمشاركة في الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة منتخب أنجولا إلى السويس استعدادًا للمشاركة بفعاليات كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 .

وكان في استقبال البعثة الأنجولية وفد رسمى من محافظة السويس برئاسة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، كما قدمت هيئة تنشيط السياحة هدايا رمزية لأعضاء البعثة.

تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب أنجولا في المجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من " تونس، ومالي، ومورتانيا" وتلعب أولى مبارياتها أمام تونس، على ملعب السويس في افتتاح مباريات المجموعة.