رياضة | مهاجم بوروندي يعلن التحدي ضد نيجيريا قبل مباريات الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم بوروندي يعلن التحدي ضد نيجيريا قبل مباريات الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخب بوروندي الأول لكرة القدم، إلى الإسكندرية من أجل المشاركة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة الأمم الإفريقية.

بوروندي، تلعب للمرة الأولى في تاريخها ضمن منافسات البطولة، وتطمح لتحقيق نتائج جيدة وترك بصمة مميزة بالمنافسات.

وتحدث محمد إبيسا مهاجم المنتخب البوروندي عقب الوصول للإسكندرية، "سعداء بالوصول الى تلك الرحلة لقد حققنا انجازًا كبيرًا بالوصول إلى اللعب مع أقوى المنتخبات الإفريقية للمرة الأولى، نحن على أتم الاستعداد جيدًا للبطولة , من خلال تجارب ودية قوية أمام تونس والجزائر". وأضاف إبيسا : "لدينا طموح كبير فى التأهل الى دور الستة عشر للبطولة وواثقون من أنفسنا وجميع الحظوظ فى المجموعة متساوية من أجل التأهل للدور الثاني، رغم صعوبة الموقف في وجود نيجيريا وغنيا". Advertisements وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط. تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية". وتلعب بوروندي في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من " نيجيريا، ومدغشقر، وغنيا"، وتلعب أولى مبارياتها أمام نيجيريا، مساء الأحد المقبل، على ملعب الإسكندرية الدولي، في افتتاح البطولة.

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