رياضة | على خطى جوتزه.. هوميلز يعود إلى بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على خطى جوتزه.. هوميلز يعود إلى بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن توصل ​بوروسيا دورتموند​ لاتفاق مع ​بايرن ميونيخ​ لاسترجاع خدمات ماتس ​هاميلز​ في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أنّ الناديين اتفقا على انتقال هاميلز إلى بروسيا دورتموند مقابل 38 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة الألمانية بأن الصفقة تجاوزت قيمة انتقال الدولي الألماني من دورتموند إلى الفريق البافاري مقابل 35 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الألمانية أن عقد هاميلز مع بروسيا دورتموند سيمتد لثلاث مواسم ليعود إلى بيته الذي قضى فيه 8 مواسم في وقت سابق.