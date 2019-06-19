رياضة | الأهلي السعودي يدرس رحيل "عبد الشافي" لضم "الزبيدي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يدرس رحيل "عبد الشافي" لضم "الزبيدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السعودي، حسم ملف التعاقدات الجديدة المنتظر لها تدعيم صفوفه قبل بدء منافسات الدوري السعودي في نسخته القادمة.

وكشفت صحيفة "سعودي سبورت"، عن استقرار إدارة النادي علي ترك ملف مستقبل اللاعبين الأجانب في الفريق يتصدرهم عمر السومة وستانسيو ودجانيني تفاريس إلى المدير الفني وكذلك رصد ميزانية خاصة لدعم صفوفه بصفقات جديدة من اللاعبين الأجانب وفقا لإحتياجات برانكو.

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كما بدأت إدارة النادي مفاوضات شفهية في الساعات الأخيرة مع مسئولي التعاون للتعرف علي مدى إمكانية التعاقد مع إبراهيم الزبيدي ظهير أيسر الفريق.

كما تدرس اتجاه الإدارة للتخلي عن خدمات المصري المخضرم محمد عبدالشافي 34 عاما وتوفير مقعده لضم لاعب أجنبي جديد.