رياضة | "المنبوذ" في ريال مدريد يقترب من نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنبوذ" في ريال مدريد يقترب من نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد سينضم رسميًا إلى نابولي في الساعات القليلة المقبلة.
وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نابولي وريال مدريد توصلا لاتفاق نهائي بشأن الصفقة حيث سينصم رودريجيز إلى البارتينوبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 40 مليون يورو.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز لعب دورا مهما في إقناع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالموافقة على هذه الصيغة بعد أن كان رافضا إدراج بند الإعارة لموسم واحد.