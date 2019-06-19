رياضة | الاتحاد الأوروبي يصدم باريس سان جيرمان في "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يصدم باريس سان جيرمان في "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استئناف باريس سان جيرمان الفرنسي على عقوبة إيقاف نجمه نيمار دا سيلفا لثلاث مباريات.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اليويفا رفض الطعن المقدم من باريس سان جيرمان على عقوبة إيقاف نيمار لثلاث مباريات.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي أوقفت نيمار بسبب إهانته حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نيمار كتب على صفحته الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي عقب المباراة: "يا للعار، يدفعون بأربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم ويشاهدون الإعادات. فليذهبوا إلى الجحيم".