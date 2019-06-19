رياضة | بمشاركة الشباب في التنظيم.. تعرف على ضوابط وتنظيم حضور مباريات بطولة إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة الشباب في التنظيم.. تعرف على ضوابط وتنظيم حضور مباريات بطولة إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ستاد القاهرة الدولي لإنطلاق حفل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادم.

وحرص منظمو البطولة على توفير كافة الطرق السهلة لتأمين المباريات وتسهيل عملية حجز التذاكر ودخول المشجعين للملاعب عن طريق خطوات سهلة وبسيطة.

فبعد حجز تذكرة المباراة إلكترونيا وتسجيل البيانات الكاملة بصورة صحيحة عبر موقع تذكرتي أصبح الأمر سهل، ولن يمثل أي عائق أمام المشجع سوي إظهار التذكرة مع بطاقة الهوية الخاصة إلى مسئولي الأمن المتواجد أمام بوابة الدخول والذي بدور سيقوم بمطابقة البيانات بين تذكرة المباراة والمشجع لأنه من غير المسموح الدخول بتذكرة مسجلة باسم مشجع آخر كما سيتم التحقق من الصورة والاسم لضمان وتسهيل الأمور.

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ثم بعد ذلك سيقوم المشجع بوضع التذكرة في البوابة الإلكترونية ليتم فتحها ثم يأتي الدور على الأمن وذلك للقيام بالتفتيش عبر جهاز كشف المعادن والمواد المتفجرة وسيكون التفتيش من الشباب والسيدات على حسب نوع المشجع.

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات البسيطة سيتجه المشجع نحو المكان المخصص له في ملعب اللقاء بكل طريقة سهلة وبسيطة.

وشارك في حملة تأمين وتسهيل عملية دخول الجماهير للملاعب الكثير من الشباب والذين سيلعبوا دوراً بارزاً في تنظيم البطولة من أجل إظهار مصر بشكل مشرف أمام الجميع.