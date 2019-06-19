رياضة | الصيد يفتتح حديقة أطفال بمواصفات عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يفتتح حديقة أطفال بمواصفات عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح مجلس إدارة نادى الصيد المصرى برئاسة محسن طنطاوى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 فى تمام الساعة الساسة مساءً حديقة الأطفال الجديدة بالمقر الرئيسى بالدقى.

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وقد تضمن مشروع إعادة بناء الحديقة تجديد البنية الأساسية وإعادة تخطيطها لتتناسب مع مخطط الحديقة الجديد والذي شمل العديد من الاستخدامات التي تواكب أحدث متطلبات الأطفال حيث تم تقسيم الحديقة إلى أربع مناطق تم تصميمها على أعلى مستوى لتناسب جميع الفئات العمرية من سن 6 شهور وحتى 16 عامًا وتجهيزها بمناطق ألعاب متميزة طبقا للمواصفات الألمانية الأوروبية.

كما تم إنشاء مناطق ألعاب تساعد على تنمية ذكاء الأطفال ومساعدتهم على الابتكار وتنمية المهارات الخاصة بالطفل وتخصيص ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في نادي الصيد وإنشاء تراك خاص بالدراجات ومبنى للخدمات ومناطق للاحتفال بأعياد الميلاد والحفلات الترفيهية الخاصة وأنشطة الأطفال المختلفة.