رياضة | "ميندي" يروي حكاية الكرسي المتحرك حتى حول حلم الريال إلى واقع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميندي" يروي حكاية الكرسي المتحرك حتى حول حلم الريال إلى واقع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد الجديد سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف النادي الملكي، قادما من ليون الفرنسي.

وقال ميندي في المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"أنا سعيد جدًا بارتداء قميص مدريد وآمل أن أفوز بالعديد من الألقاب فكل ما حدث لي أعطاني الكثير من الطموح والرغبة.. لقد كنت أؤمن دائمًا بحلم والآن أصبح الحلم حقيقة".

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وأضاف ميندي " أنا هنا لأتعلم وأعطي أقصى ما لدي للفريق ولن أتحدث عن الثمن الذي دفعوه لأجلي؟ و لا أعتقد أنه قد يسبب لي ضغط، سأحاول إعطاء كل ما لدي لهذا الفريق.. تحدثت مع فاران وأخبرني أن ريال مدريد أكبر نادٍ في العالم وعندما اتصل بي ريال مدريد لم أُصدق".

وتابع ميندي "أبلغوني وأنا في الخمسة عشر عاماً أنني لن ألعب كرة القدم، كنت على كرسي متحرك ولم أكن أعرف ما إذا كان بإمكاني لعب كرة القدم مرة أخرى، واليوم أنا لاعب في ريال مدريد، وهو أمر لا يصدق.. إنه لشرف لي أن أكون قادرًا على العمل مع أسطورة مثل زيدان".