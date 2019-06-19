رياضة | إلغاء ودية جنوب إفريقيا وأنجولا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء ودية جنوب إفريقيا وأنجولا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم إلغاء التجربة الودية التى كان من المقرر أن تجرى اليوم بين البافانا بافانا ومنتخب أنجولا قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من الجمعة المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

وأشار اتحاد جنوب أفريقيا إلى أن المباراة مع أنجولا كان من المقرر أنها ستقام فى القاهرة ظهر اليوبعدما تم الاتفاق عليها منذ ٣ أسابيع بخطابات رسمية بين الاتحادين، الا انه فوجئ باعتذار مفاجئ عن المباراة مما تسبب في ارباك معسكر البافانا بافانا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب افريقيا فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا باستاد السلام، بينما يقع منتخب أنجولا فى المجموعة الخامسة مع تونس ومالي وموريتانيا في السويس.