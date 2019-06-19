رياضة | "مكي" يختار تشكيل مصر أمام زيمبابوي ويحتار في "الهجوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكي" يختار تشكيل مصر أمام زيمبابوي ويحتار في "الهجوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن مكي لاعب الزمالك السابق والجونة الحالي، عن التشكيل الذي يتمنى أن يشارك به منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمواجهة الفراعنة أمام زيمبابوي.

وقال مكي تشكيل منتخب مصر من وجهة نظري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

Advertisements

خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود تريزيجيه - محمد صلاح

خط الهجوم : مروان محسن أو أحمد علي