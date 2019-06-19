رياضة | كوتينيو يفتح الباب أمام رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يفتح الباب أمام رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني الباب حول رحيله عن البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كوتينيو في تصريح قصير لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أعلم شيء بخصوص مستقبلي وكل شيء قد يحدث وحاليا أركز على مساعدة المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.

وينال كوتينيو اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان في الصيف الجاري بعدما ضمه البارسا في يناير 2017 مقابل 160 مليون يورو كأعلى صفقة في تاريخ النادي.

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وعانى كوتينيو في الفترة الماضية من قلة المشاركة مع برشلونة وسوء المستوى تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وشارك كوتينيو في تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الفنرزويلي سلبيا فجر اليوم في الجولة الثانية من كوبا أمريكا.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلال مباراتين، فيما يتبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات أمام بيرو يوم السبت على ملعب ساو باولو لحسم صدارة المجموعة.