شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير أجيري: جاهزون لضربة البداية ونحترم كل المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي- الذي عقد صباح اليوم- إن الفريق بدأ الإعداد منذ ٦ يونيو ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني وأصبح جاهزًا تمامًا لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.

وأشار المدير الفني إلى أن منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في الكان الأفريقي وهو يتابعه منذ فترة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه وهو فريق قوي والمباراة هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر.وتابع:«علينا مسئوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح ونحترم المنافس كثيرا وجهزنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بلقبها».

Advertisements

وأضاف مدرب الفراعنة أن فريقه يركز في مواجهة زيمبابوي، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح.وقال مدرب الفراعنة إنه من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل والكل يعلن التحدي وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي ومشروع.

وأوضح أن الفريق المصري مثل جميع المنتخبات، وصلاح لاعب رائع ويؤدي مثل بقية اللاعبين في المعسكر وملتزم تماما والكل هدفه واحد وهو الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة.وشدد المدير الفني على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي وكرة القدم تعني الكثير للشعب.

مضيفا بأنه حسم اختيار حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي ولكنه لن يصرح باسمه حاليا.وتحدث أجيري، عن الصعوبات التي واجهته وأهمها عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة وعدم انتهاء الدوري قبل البطولة جعل اللاعبون يعانون بدنيا كثيرا، موضحا أن وصول اللاعبين في وقت متأخر هي المشكلة والمساندة موجودة للمنتخب وكل شيء على ما يرام والدولة تساند الفريق بكل قوة.