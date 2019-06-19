شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي : نعد المصريين بامم افريقيا 2019..وصلاح قوة للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أنه وزملاءه بالفريق يعدون المصريين بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وتابع المحمدي أن المنتخب جاهز للبطولة ولضربة البداية أمام زيمبابوى مشيرا إلى أن الفريق يضم لاعبين كبار والبطولة على ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع يلعب وهدفه تحقيق ذلك.

وأضاف المحمدي أن الجماهير لن تكون ضغط سلبي على الفريق وسيكونوا مصدر قوة لمصر بالبطولة مشددا على أن الجميع سعيد باللعب على استاد القاهرة أفضل استادات مصر وافريقيا وهو الذي كان مصدر قوة للمنتخب في البطولات السابقة وتحديدا بطولة 2006.

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وشدد المحمدي على أن مجموعة مصر متوازنة للغاية وليست سهلة كما يتردد ونتمني أن تكون البداية موفقة نتيجة واداءا وتكون رسالة قوية لباقي المنتخبات.

تطرق المحمدي للحديث عن محمد صلاح مؤكدا بأنه لاعب كبير ومن أفضل 3 لاعبين في العالم وهذا يمثل قوة لنا وسعداء بوجوده معنا وهو لاعب مميز .

اضاف قائد المنتخب أن الاجواء في بطولة 2008 و2010 كانت صعبة ومختلفة وبطولة 2008 كانت هي الأصعب لانها تضم أفضل الاجيال الإفريقية ولكننا نضم جيل حالي مميز ايضا وتحديدا المحترفين ونتمني تحقيق اللقب في البطولة الحالية.

واختتم المحمدي تصريحاته مؤكدا أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة وهذا امر جيد والفوز في وديتي تنزانيا وغينيا أمر إيجابي ومستعدين للبطولة.