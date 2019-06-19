شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: قائمة منتخب مصر متوازنة بين الخبرة والشباب والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني إنه أنهى معسكر المنتخب الأولمبي في أوزبكستان، وأنه جرب جميع اللاعبين الذين ظهروا في الدوري العام مع المنتخب الأولمبي، وأعطى الفرصة للجميع لكي يستقر على القوام الأساسي للفريق الذي سيشارك به في بطولة أفريقيا، ثم الأولمبياد.

وتابع غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الأنوار يا أفريقيا» مع الكابتن مدحت شلبي على راديو «إينرجي»، أن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على تشكيل المنتخب في بطولة أفريقيا، وقد حقق فيها التوازن بين عناصر الخبرة اللي لعبت مع المنتخب فترة طويلة مثل مروان محسن و«صلاح» وتريزيجيه وطارق حامد، بينما التغييرات كانت في خط الدفاع.

وأوضح أنه يتوقع صعود المنتخب المصري من المجموعة الأولى للدور التالي، كما يتوقع صعود منتخبات نيجيريا وغينيا والسنغال والجزائر والمغرب وكوت ديفوار وتونس ومالي والكاميرون وغينيا.