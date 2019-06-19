شكرا لقرائتكم اخبار محمد صلاح اليوم الأربعاء 19-6-2019 عن وصايا شيخ الأزهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار محمد صلاح اليوم عن نصائح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للفرعون المصرى، قبل يومين من انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل.

اخبار محمد صلاح اليوم عن نصائح شيخ الأزهر





اخبار محمد صلاح اليوم عن 3 نصائح من شيخ الأزهر للفرعون قبل بطولة أفريقيا، وجاءت كالآتى: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير، وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء" ،وفى نهاية الاتصال وعد "صلاح" الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن الجميع.

اخبار محمد صلاح اليوم عن هدايا الفرعون للاعبى المنتخب

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اخبار محمد صلاح اليوم عن قيام نجم ليفربول الإنجليزى بتوزيع الهدايا التى وصلته من ناديه الإنجليزى فى معسكر القاهرة، وهى عبارة عن مجموعة من علب الحلوى والشيكولاتة على زملائه فى الفريق وكذلك الجهاز الفنى.

اخبار محمد صلاح اليوم عن تشكيلة أغلى 11 لاعبا فى العالم





اخبار محمد صلاح اليوم عن تشكيل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأغلى 11 لاعبا في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وجاء على رأس التشكيل "محمد صلاح" مهاجم نادي ليفربول ومنتخب مصر بمبلغ 219.6 مليون يورو، فى حين احتل كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ20 عامًا، المركز الأول فى التشكيل الأغلى فى العالم بقيمة 252 مليون يورو.