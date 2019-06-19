شكرا لقرائتكم زى النهاردة من 70 سنة .. المصري يهزم الأهلي بثلاثية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل النادى المصري البورسعيدى اليوم الأربعاء بذكرى فوز الفريق على غريمه النادى الأهلي بثلاثية فى الدورى العام. ونشر الحساب الرسمي للنادى المصرى عبر موقع التدوينات القصيرة توتير صورة المباراة التى جرت فى يوم 19/6/1949 أى من حوالى 70سنة. Advertisements

9 وكتب المصرى على التدوينة : "فوز المصري على الأهلي 3/1 في المباراة التي جرت على ملعب بورفؤاد ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري ،سجل للمصري نجمه الدولي حمدين الزامك ، والايطالي ديزي لوكيتي"هدفين" ، فيما سجل للأهلي لاعبه فؤاد صدقي".



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