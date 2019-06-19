شكرا لقرائتكم طارق يحيى يشارك أهل قريته في افتتاح مركز شباب جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك طارق يحيى نجم مصر والزمالك السابق أهل قريته فى "كفر الشيخ" خلال افتتاح مركز شباب محلة موسى، والذى سيكون مخصص لأهل القرية. ويعد طارق يحيى صاحب الفضل فى إنشاء مركز شباب "محلة موسى" بكفر الشيخ، كنوع لرد الجميل لأهل قريته، والعمل على حث الشباب على ممارسة الرياضة، فى الأماكن المخصصة لها.

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