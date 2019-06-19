شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان أحمد صلاح حسنى نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الرسمي موجها رسالة لمنتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2019

وكتب أحمد صلاح حسنى : "الشعب يريد البطوله ... رساله لكل لاعب في منتخب مصر"

الشعب يريد البطوله ... رساله لكل لاعب في منتخب مصر #اممافريقيا_2019 #أممأفريقيا #منتخبناالوطني #منتخبمصر — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) ١٩ يونيو ٢٠١٩ وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة في استاد القاهرة الدولي.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.