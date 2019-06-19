شكرا لقرائتكم شاهد .. طاقية "جيرالدو" مكتوب عليها ايه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر " جيرالدو " لاعب النادي الأهلي و المنتخب الانجولي اشهر لاعبي منتخب الغزلان السمراء المعروف لجماهير الكرة المصرية. Advertisements ويبدو أن قلة مشاركات اللاعب مع الشياطين الحمر دفعته لكتابة اسمه علي "الكاب" أثناء وصوله العين السخنه استعدادا لمشاركة منتخب بلاده في المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر ٢٠١٩ لكي تتعرف عليه الجماهير المصريه التي تسابقت في التقاط الصور معه دون الانتظار لقراءة الاسم علي " الكاب".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. طاقية "جيرالدو" مكتوب عليها ايه؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.